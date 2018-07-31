Алан Дзагоев выбыл на месяц из-за новой травмы

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев пропустит около месяца из-за новой травмы, которую игрок получил в матче за Суперкубок России. Встреча прошла 27 июля в Нижнем Новгороде и завершилась победой армейцев в дополнительное время со счетом 1:0.

Дзагоев получил повреждение и был заменен уже на 13-й минуте. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, после матча полузащитник прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение икроножной мышцы правой голени. Отмечается, что восстановление игрока после такой травмы займет три-четыре недели.