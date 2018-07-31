Нашествие медуз в Евпатории: всему виной жаркое лето
К западному побережью Крыма прибились стаи медуз корнеротов. Местные жители на этой неделе наблюдали их нашествие в районе Евпатории и на мысе Тарханкут.
Увеличение численности медуз в Черном море вызвано скорее природными факторами. А вот то, что их стало больше на крымском побережье, вполне можно связать с погодными условиями, считает метеоролог Центра ФОБОС Елена Волосюк.
В Евпатории и в районе мыса Тарханкут вода кишит сотнями медуз. Причем, как утверждают местные жители, это не аурелии, которые абсолютно безвредны для человека, а ядовитые корнероты. Эти медузы сами по себе, конечно, тоже не агрессивны и не нападают на человека. Но они могут отреагировать на случайное прикосновение и ужалить, а ожоги от щупалец довольно чувствительны.
В светящейся кайме купола и щупальцах корнерота таятся стрекательные клетки, заряженные ядовитым веществом. Правда, его концентрация невелика, поэтому от контакта с медузой человек не погибнет. Но можно получить неприятные ожоги кожи как от крапивы. Они обычно проходят за пару-тройку дней, однако могут возникнуть и более сильные аллергические реакции.
Корнероты — это привычные обитатели Черного моря. Но, как и у многих других видов, у медуз происходят периодические всплески в популяции. Корнерот помогает выжить в море малькам рыб, которые прячутся под его колпаком от хищников.
Медузы хорошо чувствуют изменения погодных условий и перед штормом уплывают от берега и погружаются на дно. Много медуз недалеко от берега появляются ближе к августу в условиях штиля.
И как раз такие условия сложились в районе Евпатории в момент, когда случилось нашествие корнеротов. Море было спокойным. На побережье дул слабый восточный ветер. Воздух в курортном городе всю прошлую неделю прогревался почти до плюс 30 градусов. А температура воды составляла 24-25 градусов — идеальные условия для купания в море. Но и медузам такая погода "по душе", поэтому они и прибились к берегу в неимоверном количестве.
Жарко в эти дни не только в Крыму. На всей Европейской территории России сохраняется по-настоящему летняя погода.
Наиболее жарко 31 июля на юге страны, что вполне характерно для середины лета. Но идентичные высокие температуры на северо-западе страны уже можно считать аномалией. В Кандалакше (Мурманская область) накануне был обновлен рекорд тепла полувековой давности – плюс 28,1 градус! Такая жара ничем не уступает черноморскому побережью. Впрочем, немногим холоднее было в Санкту-Петербурге. А вот в Москве столбики термометров не дотянули до 25 градусов.
Что касается Евпатории, то здесь с наступлением августа характер погоды и температурный режим изменятся мало: жара сохранится. В середине недели воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. Ближе к выходным станет лишь немного прохладнее. Впрочем, такие температуры вполне соответствуют климату.
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