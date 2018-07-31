С эффектом экзорцизма: Захарова объяснила "целебное" фото Лаврова

Пользователи не остались равнодушными к фото главы МИД Сергея Лаврова в официальных аккаунтах внешнеполитического ведомства России. На нем министр изображен с российским флагом, а в подписи говорится, что "фото целебное", его надо "прикладывать к больным местам на планете", а "в ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма".

Вполне ожидаемо, оно тут же собрало огромное количество просмотров и комментариев – как тех, кто оценил иронию, так и тех, кто ее явно не понял.

Позже в комментарии радиостанции "Говорит Москва" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила появление этого фото. По ее словам, на форуме "Территория смыслов" Сергея Лаврова традиционно просят сфотографироваться.

В предыдущий раз это было фото с глобусом, теперь – с флагом. Так что, по словам Захаровой, публикацию в соцсетях министерства такого рода снимков можно назвать "традиционным".