В Солсбери снята часть оцепления, поставленная из-за отравления Скрипалей

Власти британского Солсбери сняли часть оцепления в центре города, которое было выставлено из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я сегодня разрешил сократить площадь оцепления, что дает возможность центру города вернуться к обычной жизни", — сообщил заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз.

Однако оцепление вокруг садов королевы Елизаветы пока сохраняется. Известно, что именно там побывали Дон Стерджесс и Чарли Роули из Эймсбери, впоследствии отравившиеся предположительно тем же веществом, что и Скрипали, передает РИА Новости.

Бывший офицер российской разведки, 67-летнего Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Следователи пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 типа "Новичок". Вину за инцидент Лондон возложил на Россию, хотя российские власти опровергают любые обвинения в свой адрес.

Жители города Эймсбери — 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули – отравились похожим образом 30 июня. 8 июля Стерджес умерла. По версии следователей, приехав в Солсбери, пара нашла флакон из-под духов, в котором содержались остатки ядовитого вещества.