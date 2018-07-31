Русский перестал быть региональным языком в Николаевской области Украины

Суд Николаевской области признал недействительным решение областного совета от 2012 года о региональном статусе русского языка.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в прокуратуре, отметив, что тем самым служители Фемиды удовлетворили иск надзорного ведомства, в котором оспаривалось решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятого в 2012 году.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики", принятый в 2012-м, согласно которому русский язык разрешался для официального использования в 13 из 27 регионов страны.

Отмену закона в КС объяснили нарушениями процедуры его рассмотрения и принятия.

Иск же прокуратуры против решения Николаевского областного совета представители надзорного ведомства пояснили тем, что после решения Конституционного суда Украины в облсовете не торопились отменить свое решение.