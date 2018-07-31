Матч "Автомобилиста" был прерван из-за серьезной травмы хоккеиста

Товарищеский хоккейной матч между екатеринбургским клубом "Автомобилист" и "Динамо Пардубице" (Чехия) был остановлен из-за серьезной травмы, которую получил нападающий российской команды Александр Торченюк.

Хоккеист был госпитализирован после травмы головы. Как сообщил РИА Новости спортивный директор "Автомобилиста" Олег Гросс, сейчас игрок находится в сознании. Его состояние стабильно.