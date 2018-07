Трамп: фейковые СМИ исчезнут вместе с моим уходом из Белого дома

Президент США Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что через семь лет "фейковые" СМИ исчезнут. По словам главы государства, одновременно со смертью скандальных медиа, публикующих непроверенную информацию, закончится его президентский срок.

"Фейковые СМИ сходят с ума! Они сошли с ума, я сам видел, какой ущерб они нанесли многим невинным и порядочным людям​​​. Через семь лет, когда меня больше не будет в офисе, их рейтинги рухнут, и они перестанут существовать!", — написал Трамп.

The Fake News Media is going CRAZY! They are totally unhinged and in many ways, after witnessing first hand the damage they do to so many innocent and decent people, I enjoy watching. In 7 years, when I am no longer in office, their ratings will dry up and they will be gone!