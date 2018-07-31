Толпа грабителей до потери сознания избила прохожего в Краснодаре

Конфликт с группой пьяных молодых людей завершился для жителя Краснодара нокаутом и утратой сотового телефона и денег. Жестокая расправа попала в объектив камеры наблюдения.

Нападение произошло на Красноармейской улице и, судя по всему, было немотивированным. На кадрах видно, как молодой человек в белой футболке с рюкзаком за спиной пытается уйти от донимавшей его расспросами пьяной компании, но безуспешно. Один из приятелей остановил его и неожиданно нанес мощный удар по лицу, после чего прохожий рухнул на асфальт как подкошенный. Нападавшего это не остановило, и он еще четыре раза ударил кулаком по голове не оказывавшего сопротивление молодого человека.

Пока "победитель" хвастался нокаутом, его приятели обыскали поверженного противника и забрали всю наличность и телефон, а самого пострадавшего, находившегося в бессознательном состоянии, оставили лежать на асфальте.

Сообщений о задержании злоумышленников не поступало, о состоянии здоровья потерпевшего ничего не известно.