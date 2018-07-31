В Центральноафриканской республике убиты три человека с российскими пресс-картами

В Центральноафриканской республике найдены убитыми три человека. Погибшие, предположительно, являются россиянами, при них обнаружены пресс-карты.

В посольстве России ТАСС подтвердили, что у двух жертв были пресс-карты "Известий".

Инцидент произошел в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. Кто совершил преступление, сейчас выясняется, однако по данным информированного источника, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей.

По другим данным, россияне могли стать жертвами ограбления. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в полиции ЦАР. Официального подтверждения этой информации от местных властей пока нет.

Центральноафриканская респу́блика - государство в Центральной Африке, выхода к морю не имеет, одна из самых малонаселенных стран континента и одна из самых бедных в мире. До 1960 года - французская колония. В мире ЦАР "прославилась" главным образом одним из самых эксцентричных диктаторов ХХ века Жаном Беделем Бокассой. Он развел в стране фантастическую коррупцию, отменил конституцию и распустил парламент, а позже и вовсе короновался в императоры. Ходили слухи, что "большой друг советских детей", Бокасса не просто уничтожал своих политических противников, но и поедал их. Свергнут французским десантом в сентябре 1979 года.