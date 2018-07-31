На фестивале в Индии под весом сотен зрителей рухнул промышленный гараж. Видео

В индийском Раджастане уже который год проводится популярный среди местных жителей тракторный фестиваль, где гигантские машины показывают различные трюки и меряются лошадиными силами друг с другом.

В этом году фестивал прошел в минувшее воскресенье и собрал две тысячи зрители. Однако праздник был омрачен неприятным событием, когда две сотни человек взобрались на промышленный гараж, представляющий собой металлический каркас, обшитый профильными листами.

Незадолго до начала представления немногочисленные полицейские пытались запретить людям подниматься на крышу здания, однако их никто не послушал: толпа просто смела стражей закона с дороги.

В определенный момент крыша здания не выдержала толпы, состоящей из возбужденных зрителей, и обрушилась, задев десятки людей оказались погребены под обломками.

Обрушение вызвало панику, и перепуганные люди спасались, слезая и спрыгивая с трехметровой высоты, многие при этом получили травмы.

Согласно официальным данным, 70 пострадавших нуждались в медицинской помощи, 17 из них были госпитализированы, пятеро — в критическом состоянии.