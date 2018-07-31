В Китае начали запрещать похороны и гробы

Чиновники из юго-восточной провинции КНР Цзянси запретили местным жителям проводить традиционные похороны, а также производить и продавать гробы. Из-за нехватки земельных ресурсов власти заставляют сограждан кремировать покойников. На это согласны далеко не все, сообщает ТАСС.

Уже к сентябрю традиционные похороны в Цзянси запретят окончательно. Представители власти не гнушаются измать у людей гробы силой, после чего их уничтожают экскаваторами. Китайцы в шоке – многие из них годами копили на гроб, который стоит в среднем около 45 тысяч рублей. Для них неприемлем никакой способ захоронения, кроме традиционного.

По некоторым данным, чиновники запретили и другие похоронные атрибуты, в том числе надгробные камни. Протесты местного населения против нововведений пока ни к чему не привели.

Ранее сообщалось, что в некоторых странах мира строят "погребальные небоскребы" ради экономии земли.