К 50-летию мультфильма "Ну, погоди!" Центробанк выпустит памятные монеты

Центральный Банк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Ну, погоди!". На оборотной стороне монет изображена сцена из мультфильма с Волком и Зайцем, а вверху по окружности расположена знаменитая фраза "Ну, погоди!".

Монеты из драгоценного и недрагоценных металлов стали частью серии "Российская (советская) мультипликация".

Серебряные монеты номиналом в 3 рубля отчеканили тиражом 3 тысячи штук, а монеты недрагоценных металлов номиналом 25 рублей выпустили в двух исполнениях: в обычном – 450 тысяч монет и в специальном (с цветным изображением) – 50 тысяч.

В этом году знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" отпразднует 50-летний юбилей с момента выхода первой серии.