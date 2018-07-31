Бывший скаут "МЮ" и "Ювентуса" стал спортивным директором "Зенита"

Испанский специалист Хавьер Рибалта назначен спортивным директором санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщается на сайте "сине-бело-голубых".

Соглашение подписано до конца сезона-2020/21. Ранее Рибалта работал в итальянских клубах "Торино", "Милан" и "Ювентус". А до перехода в "Зенит" испанец работал главным скаутом английского "Манчестер Юнайтед". После подписания контракта Рибалта отметил, что будет искать футболистов, которые могут усилить "Зенита", но особенное внимание планирует уделить клубной академии.