Канал "Живая Планета" ищет "звериных репортеров"

Телеканал "Живая Планета" запускает всероссийский конкурс видео о животных и природе.

На конкурс принимаются видео о домашних питомцах, ролики с экологическими лайфхаками и картинами дикой природы. По словам главного редактора канала Марии Моргун, создатели проекта хотят сделать его не просто конкурсом, но массовым движением. Жюри ждет участия всех, кто любит животных, ходит в походы, неравнодушен к природе – и, конечно, зрителей "Живой Планеты".

Участникам предлагается три номинации: "Из жизни домашних питомцев", "Съемки дикой природы" и "Экорепортаж". Члены жюри, среди которых будут известный фотограф-анималист Иван Кислов, главред телеканала Мария Моргун, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Сочнев и другие, выберут по три победителя в каждой из заявленных категорий. Кроме того, сами зрители-участники голосования смогут выбрать еще по одному победителю в номинациях.

Заявки на участие в конкурсе можно присылать до 15 сентября, церемония награждения победителей состоится 1 октября.

Прием работ открыт на сайте телеканала – там же можно узнать подробнее об условиях конкурса и проголосовать за понравившиеся видеоролики.

Конкурс проводится при поддержке радиостанции "Маяк" и Всемирного фонда дикой природы WWF.