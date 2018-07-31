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31 июля 201818:33

Инвалид в ошейнике: опекал или издевался видеоблогер над братом ради денег?

В студию "Прямого эфира" пришел главный персонаж истории, которая получила большой резонанс в Сети. Сельский блогер Эдуард Коробейников был обвинен возмущенной интернет-общественностью в том, что издевался над братом, который после ДТП страдает расстройством психики.

Они утверждали, что Эдуард зарабатывал на Грибабасе, которого ради потехи интернет-публики заставлял танцевать, странно наряжаться и ходить по дому в кошачьем ошейнике.

После соответствующих сигналов общественности Александра Нагорных (настоящее имя инвалида) изъяли из дома брата и отправили в психиатрическую клинику.

В студии "Прямого эфира" Эдуард Коробейников рассказал, как буквально спас от голодной смерти и участи бомжа своего двоюродного брата, когда после аварии он стал инвалидом и от него отказались самые близкие родственники.

Да, признается Эдуард, он зарабатывал на трансляциях деньги, но они шли прежде всего на жизнь самого Александра-Грибабаса, а также частично – на благотворительность.

Мнение гостей студии по поводу этичности такого рода заработков разделились. Одни крайне возмущены, другие считают, что Александр реагирует как ребенок и не понимает, что совершает что-то, что унижает его человеческое достоинство.

Противозаконно ли то, что придумал Эдуард, является ли Грибабас жертвой алчного брата, и где лучше ему будет: перед веб-камерой в квартире брата или в психлечебнице без поддержки близких? Об этом спорят гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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