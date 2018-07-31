"Известия" о погибших в ЦАР журналистах: там не было наших сотрудников

В "Известиях" опровергают информацию о якобы погибших на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) сотрудниках издания.

"Ни один сотрудник "Известий" в последнее время на территории ЦАР не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", — сообщает пресс-служба МИЦ "Известия".

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ЦАР нашли тела трех человек, при которых были обнаружены пресс-карты (в частности, две пресс-карты "Извести"). Предполагается, что убитые могут быть россиянами. Эта информация сейчас проверяется российским посольством. Точных данных о гражданстве погибших и наличии у них российских пресс-карт пока нет.

"Что касается информации об обнаружении пресс-карт "Известий", пока достоверной информации на этот счет, которую мы могли бы подтвердить, нет", — сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между тем, телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые работали над съемками документального фильма.

Тела погибших были найдены в 23 км от города Сибю в центральной части страны. По некоторым данным, убийство было совершено группой неизвестных вооруженных людей.