Стали известны имена погибших в ЦАР журналистов

У убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) людей — предположительно россиян — найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в местной полиции, подчеркнув, что по предварительным данным, людей убили с целью грабежа.

В настоящее время тела погибших доставлены в морг местной больницы в городе Банги – столице ЦАР. Российские дипломаты выехали на опознание.

При этом телеканал "Дождь", ссылаясь на свои источники информации, сообщил, что погибли Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По данным канала, россияне находились в Центральноафриканской республике для съемок документального фильма.

Информацию о гибели Орхана Джемаля позже подтвердили главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и российский журналист Максим Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что погибшие имели при себе пресс-карты "Известий". Однако в "Известиях" заявили, что никто из их сотрудников не был командирован в ЦАР.