Иномарка сбила двух пешеходов на востоке Москвы

Водитель иномарки сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц Ткацкой и Вельяминовской. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС.

Водитель задержан, его допрашивают в полиции. Причина инцидента выясняется.