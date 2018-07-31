Макгрегор: мы близки к тому, чтобы договориться о бое с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор верит и надеется, что сможет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году. Как сообщил ирландский боец смешанного стиля, стороны близки к заключению договоренности о поединке. Однако он подчеркнул, что переговоры находятся на неофициальном уровне.

"Мы близки к тому, чтобы договориться о бое, — сказал Магрегор, которого цитирует РИА Новости. — Верю, что мы встретимся в 2018 году".

Также ирландец заявил, что бой скорее всего состоится в Лас-Вегасе, хотя сам бы он предпочел встретиться с россиянином в Нью-Йорке.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником чемпиона организации Нурмагомедова будет Макгрегор.