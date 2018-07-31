Гибель Орхана Джемаля в ЦАР подтвердили его родственники

Гибель российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике подтвердили родственники убитого.

"Орхан Джемаль погиб в ЦАР. Мне сказали об этом его близкие", — сообщил ТАСС главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, последнее время Джемаль занимался документальным кино и собирался на съемки в ЦАР. "Он был в составе маленькой группы", — отметил Венедиктов.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что вместе с Джемалем в ЦАР также были убиты оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Тела трех мужчин были обнаружены в 23 км от города Сибю (это центральная часть страны). Обстоятельства преступления выясняются.

Между тем официальных заявлений по поводу произошедшего пока нет. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, достоверной информации о личностях и гражданстве убитых пока нет. На опознание погибших выехали российские дипломаты.