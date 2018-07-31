Чемпион мира-2014 Хеведес перешел в "Локомотив"

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Бенедикт Хеведес подписал контракт с московским "Локомотивом". Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, срок соглашения составляет четыре года. Сумма трансфера 30-летнего защитника не разглашается.

Отмечается, что немецкий футболист уже прошел медобследование и в ближайшее время присоединится к "Локомотиву". Ранее на протяжении 11 лет Хеведес выступал за "Шальке", с котором выиграл Кубок и Суперкубок Германии. В прошлом сезоне защитник на правах аренды играл за туринский "Ювентус".

В составе сборной Германии Хеведес стал двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом мира.