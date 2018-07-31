Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
31 июля 201820:43 Дмитрий Мельников

Уникальная операция: как спасали российского альпиниста

Спасатели сняли российского альпиниста с самой неприступной вершины Каракорума, на границе Индии и Пакистана. Вызволение Александра Гукова не имеет аналогов в истории. Спортсмен неделю провёл на отвесной скале — без воды, еды, снаряжения и источника тепла — на высоте свыше шести тысяч метров. Несмотря на тяжелое состояние, альпинист был в сознании и через некоторое время заговорил.

Он провел 7 долгих суток на вершине — в одиночестве без еды, воды и теперь даже не может самостоятельно ходить.

Но вот уже в больнице пакистанского Исламабада благодарит своих спасителей — местных военных, хотя говорит еще с трудом.

"Я чувствую себя намного лучше, чем утром. Ночью в палатке мне снилось, что я дома. Я очень надеялся, что про меня не забудут. Большое спасибо всем за то, что спасли меня. Я хочу скорее оказаться дома, со своей семьей. С тещей!" – воскликнул Александр Гуков.

"Настроение у него вполне оптимистичное. Врачи оценивают состояние как средней тяжести. Ну, ноги определенное беспокойство вызывают — обморожение. Но точная картина будет через 2-3 дня", — проинформировал Александр Дедов, посол России в Пакистане.

Всю неделю Латок-1 был закрыт облаками. И вот сегодня утром сообщение из штаба у подножья: "Погода супер. Гора открыта". Два вертолета пакистанских ВВС вылетают, чтобы предпринять очередную попытку спасти Александра Гукова с хребта.

Высота горы — 7145 метров. Александр находился где-то на отметке 6300. В первый же заход пилоты смогли определить место нахождения россиянина. Они заметили на хребте оранжевую платку, которая была сильно засыпана снегом. Пилоты приняли решение не возвращаться на дозаправку, а сразу приступить к спасению россиянина. Один из вертолетов сбросил так называемый слинг — спасательный трос, экипаж второй машины координировал работу.

Услышав шум вертолетов, Александр выбрался из палатки. Примерно через 15 минут он сумел зацепиться за трос, но из-за усталости забыл отстегнуть страховочное снаряжение от горы и вертолет спасателей едва не потерпел крушение, однако опытный пакистанский пилот, который был специально вызван для этой операции, сумел выровнять машину. На тросе Александра Гукова удалось переместить в безопасное место, а после в военный госпиталь города Скирду.

"Он очень ослаб, он практически не говорит, он не может говорить, может он ел уже снег, чтобы как-то получать воду. Мы не знаем точно. Два дня назад он написал, что ему удалось растопить снег — попить. Я не знаю, как он это сделал, я сначала подумала, что достал горелку, может у него осталось немного газа, а потом показалось, может у него не было этого газа, может он просто растопил снег, можно же на себе растопить немножко, чтобы попить", — говорит Анна Пиунова, главный редактор портала об альпинизме Mountain.Ru.

Свое восхождение на непокоренный Латок-1 Александр и его напарник 26-летний Сергей Глазунов (оба профессиональные альпинисты) начали около месяца назад. И почти достигли вершины, когда штормовой ветер со снегом и дождём заставил их развернуться, оставив тяжелое снаряжение и припасы.

Спустя некоторое время Гуков передал сигнал SOS — Сергей сорвался со скалы. Что стало причиной трагедии, до конца не ясно. Друзья погибшего альпиниста говорят, что Сергей с братом всегда отличались отвагой и не боялись риска.

"Их стиль, манеру восхождения некоторые альпинисты называли глазуновскими. Потому что у них была какая-то дерзость. Там, где кому-то потребуются там сутки-двое, они брали чуть меньше снаряжения, да, но за счет профессионализма и силы они эти маршруты проходили", — рассказал Дмитрий Гробовский, друг и ученик Сергея Глазунова.

Дома Гукова ждет семья, которая не прекращала верить в то что он вернется.

"Естественно обрадовалась. И была счастлива, потому что, все так сложилось хорошо, слава богу, что он живой. Все очень постарались, конечно, колоссальная работа проделана. Я очень надеюсь, что мне удастся с ним поговорить, вот, я этого очень жду", — поделилась эмоциями его жена Юлия Кирсанова.

Еще как минимум два дня Александр Гуков проведет в больнице Исламабада. Не исключено, что для перевозки россиянина на родину из Пакистана может быть задействован самолет МЧС. Российские спасатели заявили о готовности оказать любую помощь.

Сейчас

18:55

Стали известны имена погибших в ЦАР журналистов

17:13

Русский перестал быть региональным языком в Николаевской области Украины

17:07

В Солсбери снята часть оцепления

15:45

Завершено следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне"

14:45

ФСИН будет проверять архивные записи видеорегистраторов в колониях

13:40

Ярославка поехала после нескольких часов коллапса

11:45

Дрыманову предъявили обвинение по двум пунктам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бывшая жена Джемаля опознала убитого в ЦАР мужа по фотографии

Бывшая жена Джемаля опознала убитого в ЦАР мужа по фотографии

53 минуты назад
30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте

30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте

31 минута назад
Украина осталась без автокефалии: еще одно обещание Порошенко провалилось

Украина осталась без автокефалии: еще одно обещание Порошенко провалилось

48 минут назад
Уникальная операция: как спасали российского альпиниста

Уникальная операция: как спасали российского альпиниста

50 минут назад
Военная операция против террористов на юге Сирии завершена

Военная операция против террористов на юге Сирии завершена

1 час назад
Инвалид в ошейнике: опекал или издевался видеоблогер над братом ради денег?

Инвалид в ошейнике: опекал или издевался видеоблогер над братом ради денег?

3 часа назад
9 стран мира с самым скоростным интернетом

9 стран мира с самым скоростным интернетом

12 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике

30.07.2018 09:29
Актер Новиков 15 раз разводился и женился на одной и той же женщине

Актер Новиков 15 раз разводился и женился на одной и той же женщине

4 часа назад
Рухнувший в Подмосковье мост на несколько часов парализовал движение

Рухнувший в Подмосковье мост на несколько часов парализовал движение

36 минут назад
К 50-летию мультфильма "Ну, погоди!" Центробанк выпустит памятные монеты

К 50-летию мультфильма "Ну, погоди!" Центробанк выпустит памятные монеты

3 часа назад
Бывший скаут "МЮ" и "Ювентуса" стал спортивным директором "Зенита"

Бывший скаут "МЮ" и "Ювентуса" стал спортивным директором "Зенита"

3 часа назад
Солист группы "Би-2" стал жертвой домушников

Солист группы "Би-2" стал жертвой домушников

3 часа назад
Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

Рубль в августе 2018 года: внимание на ФРС и доллар

6 часов назад
Как рационально использовать ресурсы в промышленности

Как рационально использовать ресурсы в промышленности

30.07.2018 16:10
Изменения в законе: дач больше не будет

Изменения в законе: дач больше не будет

30.07.2018 10:00
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
В последнем матче тура "Крылья Советов" и ЦСКА голов не забили

В последнем матче тура "Крылья Советов" и ЦСКА голов не забили

37 минут назад
Макгрегор: мы близки к тому, чтобы договориться о бое с Нурмагомедовым

Макгрегор: мы близки к тому, чтобы договориться о бое с Нурмагомедовым

2 часа назад
Двухсимочным iPhone быть: доказательство нашли в iOS 12

Двухсимочным iPhone быть: доказательство нашли в iOS 12

2 часа назад
Трамп: фейковые СМИ исчезнут вместе с моим уходом из Белого дома

Трамп: фейковые СМИ исчезнут вместе с моим уходом из Белого дома

3 часа назад
В Солсбери снята часть оцепления, поставленная из-за отравления Скрипалей

В Солсбери снята часть оцепления, поставленная из-за отравления Скрипалей

4 часа назад
С эффектом экзорцизма: Захарова объяснила "целебное" фото Лаврова

С эффектом экзорцизма: Захарова объяснила "целебное" фото Лаврова

4 часа назад
Нашествие медуз в Евпатории: всему виной жаркое лето

Нашествие медуз в Евпатории: всему виной жаркое лето

4 часа назад
Новая геометрическая форма открыта благодаря клеткам эмбриона

Новая геометрическая форма открыта благодаря клеткам эмбриона

4 часа назад
5 звезд, которые заработали состояние на своей линии косметики

5 звезд, которые заработали состояние на своей линии косметики

4 часа назад
Huawei представила гигантский смартфон с жидкостным охлаждением

Huawei представила гигантский смартфон с жидкостным охлаждением

5 часов назад
Прощание с актрисой Театра имени Ермоловой пройдет 1 августа

Прощание с актрисой Театра имени Ермоловой пройдет 1 августа

5 часов назад
Песков проспорил Кеосаяну крупную сумму

Песков проспорил Кеосаяну крупную сумму

5 часов назад
А теперь Rакета! Новые "Гелики" оказались слишком быстрыми при езде задним ходом

А теперь Rакета! Новые "Гелики" оказались слишком быстрыми при езде задним ходом

5 часов назад
"Цифровое телевидение" подготовило для иностранных зрителей 1500 часов российских фильмов и передач

"Цифровое телевидение" подготовило для иностранных зрителей 1500 часов российских фильмов и передач

5 часов назад
Налоговая тайна станет явью 1 августа

Налоговая тайна станет явью 1 августа

5 часов назад
"Разбитый инсультом" Лукашенко обсудил битву за урожай

"Разбитый инсультом" Лукашенко обсудил битву за урожай

6 часов назад
Skoda представила оффроад-версию кроссовера Karoq

Skoda представила оффроад-версию кроссовера Karoq

7 часов назад
Повесть о двух городах: Новгороды Нижний и Великий

Повесть о двух городах: Новгороды Нижний и Великий

7 часов назад
В Млечном Пути впервые обнаружили "дом" радиоактивных молекул

В Млечном Пути впервые обнаружили "дом" радиоактивных молекул

8 часов назад
Трое мужчин на глазах у посетителей украли акулу из аквариума в Техасе

Трое мужчин на глазах у посетителей украли акулу из аквариума в Техасе

8 часов назад
В России появится своя система распознавания пешеходов для автомобилей

В России появится своя система распознавания пешеходов для автомобилей

9 часов назад
Что выбрать для быстрого похудения: кардио или силовые

Что выбрать для быстрого похудения: кардио или силовые

9 часов назад
Аскольд Запашный нахлебался воды во время катания на лыжах

Аскольд Запашный нахлебался воды во время катания на лыжах

9 часов назад
В Канаде водитель фургона обливал прохожих водой из луж (ему было скучно)

В Канаде водитель фургона обливал прохожих водой из луж (ему было скучно)

10 часов назад
Продажи аудиокассет внезапно выросли по всему миру

Продажи аудиокассет внезапно выросли по всему миру

10 часов назад
Новая принцесса Disney будет темнокожей и с суперспособностями

Новая принцесса Disney будет темнокожей и с суперспособностями

10 часов назад
"Энергомаш" поставит в США еще 6 ракетных двигателей

"Энергомаш" поставит в США еще 6 ракетных двигателей

11 часов назад