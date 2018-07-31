Уникальная операция: как спасали российского альпиниста
Спасатели сняли российского альпиниста с самой неприступной вершины Каракорума, на границе Индии и Пакистана. Вызволение Александра Гукова не имеет аналогов в истории. Спортсмен неделю провёл на отвесной скале — без воды, еды, снаряжения и источника тепла — на высоте свыше шести тысяч метров. Несмотря на тяжелое состояние, альпинист был в сознании и через некоторое время заговорил.
Он провел 7 долгих суток на вершине — в одиночестве без еды, воды и теперь даже не может самостоятельно ходить.
Но вот уже в больнице пакистанского Исламабада благодарит своих спасителей — местных военных, хотя говорит еще с трудом.
"Я чувствую себя намного лучше, чем утром. Ночью в палатке мне снилось, что я дома. Я очень надеялся, что про меня не забудут. Большое спасибо всем за то, что спасли меня. Я хочу скорее оказаться дома, со своей семьей. С тещей!" – воскликнул Александр Гуков.
"Настроение у него вполне оптимистичное. Врачи оценивают состояние как средней тяжести. Ну, ноги определенное беспокойство вызывают — обморожение. Но точная картина будет через 2-3 дня", — проинформировал Александр Дедов, посол России в Пакистане.
Всю неделю Латок-1 был закрыт облаками. И вот сегодня утром сообщение из штаба у подножья: "Погода супер. Гора открыта". Два вертолета пакистанских ВВС вылетают, чтобы предпринять очередную попытку спасти Александра Гукова с хребта.
Высота горы — 7145 метров. Александр находился где-то на отметке 6300. В первый же заход пилоты смогли определить место нахождения россиянина. Они заметили на хребте оранжевую платку, которая была сильно засыпана снегом. Пилоты приняли решение не возвращаться на дозаправку, а сразу приступить к спасению россиянина. Один из вертолетов сбросил так называемый слинг — спасательный трос, экипаж второй машины координировал работу.
Услышав шум вертолетов, Александр выбрался из палатки. Примерно через 15 минут он сумел зацепиться за трос, но из-за усталости забыл отстегнуть страховочное снаряжение от горы и вертолет спасателей едва не потерпел крушение, однако опытный пакистанский пилот, который был специально вызван для этой операции, сумел выровнять машину. На тросе Александра Гукова удалось переместить в безопасное место, а после в военный госпиталь города Скирду.
"Он очень ослаб, он практически не говорит, он не может говорить, может он ел уже снег, чтобы как-то получать воду. Мы не знаем точно. Два дня назад он написал, что ему удалось растопить снег — попить. Я не знаю, как он это сделал, я сначала подумала, что достал горелку, может у него осталось немного газа, а потом показалось, может у него не было этого газа, может он просто растопил снег, можно же на себе растопить немножко, чтобы попить", — говорит Анна Пиунова, главный редактор портала об альпинизме Mountain.Ru.
Свое восхождение на непокоренный Латок-1 Александр и его напарник 26-летний Сергей Глазунов (оба профессиональные альпинисты) начали около месяца назад. И почти достигли вершины, когда штормовой ветер со снегом и дождём заставил их развернуться, оставив тяжелое снаряжение и припасы.
Спустя некоторое время Гуков передал сигнал SOS — Сергей сорвался со скалы. Что стало причиной трагедии, до конца не ясно. Друзья погибшего альпиниста говорят, что Сергей с братом всегда отличались отвагой и не боялись риска.
"Их стиль, манеру восхождения некоторые альпинисты называли глазуновскими. Потому что у них была какая-то дерзость. Там, где кому-то потребуются там сутки-двое, они брали чуть меньше снаряжения, да, но за счет профессионализма и силы они эти маршруты проходили", — рассказал Дмитрий Гробовский, друг и ученик Сергея Глазунова.
Дома Гукова ждет семья, которая не прекращала верить в то что он вернется.
"Естественно обрадовалась. И была счастлива, потому что, все так сложилось хорошо, слава богу, что он живой. Все очень постарались, конечно, колоссальная работа проделана. Я очень надеюсь, что мне удастся с ним поговорить, вот, я этого очень жду", — поделилась эмоциями его жена Юлия Кирсанова.
Еще как минимум два дня Александр Гуков проведет в больнице Исламабада. Не исключено, что для перевозки россиянина на родину из Пакистана может быть задействован самолет МЧС. Российские спасатели заявили о готовности оказать любую помощь.
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