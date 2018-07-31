Рухнувший в Подмосковье мост на несколько часов парализовал движение

Несколько часов назад движение на Ярославском шоссе в Подмосковье было полностью восстановлено. Утром в самый час-пик грузовик врезался в пешеходный переход и обвалил его. Конструкция рухнула на проезжую часть. В итоге движение на одной из самых оживленных трасс было парализовано.

Водитель грузовика просто забыл опустить кузов. Подобное происшествие с подмосковными мостами, причиной которого была простая невнимательность — уже не первое. В этот раз просто чудом никто не пострадал. Не только грузовик покинул проезжую часть, как только его освободили от обломков — своим ходом, но и сам виновник аварии выбрался из кабины самостоятельно, хоть и в состоянии шока.

"Такое впечатление, как будто бы дрова из огромной машины все побросали, бу-бух! и все и тут вот услышали, что такие неприятности у нас", — рассказала очевидица аварии.

По словам очевидцев, события развивались примерно так. Грузовик ссыпал грунт на площадке одной из многочисленных строек вдоль Ярославки, и по непонятной пока причине не опустил кузов до конца. Выехал на шоссе и стал набирать скорость, ни о чем не подозревая и подъезжая к мосту. На него в этот момент заходил пешеход. Кузов разорвал конструкцию в центре и обрушил ее прямо на грузовик. Но конструкция упала не сразу а достаточно плавно, что позволило и пешеходу покинуть опасное место — и машинам на шоссе остановиться заранее.

Обломки были растащены по двум сторонам дороги.

"И вот с этой стороны ярославского шоссе левая часть этой мостовой конструкции, которую краны сюда убрали чтоб она не мешала движению, как мы видим силовые конструкции здесь".

Достаточно тяжелые, достаточно большие и такие серьезные винты пришлось спиливать для того чтобы эту конструкцию разобрать, которая в результате от удара грузовика оказалась просто завязанной буквально в узел.

Каким образом на месте происшествия практически сразу оказались огромные подъемные краны — можно только гадать, ведь все окружающие улицы и маленькие города Пушкинского района были сразу после аварии буквально парализованы.

Но техника прорвалась — и сразу преступила к разбору завалов. Полностью перекрытым Ярославское шоссе оказалось примерно на 4 часа. Заторы в этот момент достигли уже своего пика — стояли десятки километров в оба направления. Дорожные службы обеспечили водителям возможность разворота, разобрав разделительное заграждение. Но конечно полностью это проблему не решило.

"Людям в пробках воду раздаем пока, все сотрудники ГИБДД на месте, организуют движение таким образом, чтобы пробок было меньше. Я думаю, километров по 10 пробка уже растянулась", — сообщил Сергей Грибинюченко, глава Пушкинского муниципального района.

К 15 часам транспорт пускают уже по направлению в область. К пробкам, водители часто ездящие по этому направлению привыкли, но такого не было никогда.

"Сколько стояли? – Часа два с половиной" – ответил водитель в черной Audi.

Пешеходный мост в районе Ивантеевской эстакады пока существует в виде обломков, но рано или поздно восстанавливать его придется — сейчас дорогу не пересечь никак. Какой он будет высоты и какой крепкости, видимо, будет решаться в ближайшее время.

Его обломки в данный момент бдительно охраняют сотрудники ГИБДД, в достаточно резкой форме предлагая покинуть место происшествия в том числе и нам, журналистам.