Бывшая жена Джемаля опознала убитого в ЦАР мужа по фотографии

Во вторник вечером стало известно, что в Центрально-Африканской республике погибли трое российских журналистов. По предварительной информации, они могли стать жертвой грабителей. Как сообщили в российском МИДе, наше посольство в республике находится в контакте с местными властями, российские дипломаты выехали на опознание тел.

"Наши дипломаты будут работать со всеми документами, найденными у погибших. Сейчас наши дипломаты, наше Министерство работает в тесном контакте с правоохранительными органами ЦАР", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока имена погибших официально не называются, но, как передают информационные агентства, это публицист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В ЦАР они занимались съемками документального фильма.

Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила, что тот был среди погибших.

"К сожалению, его бывшая жена Ирина Гордиенко подтвердила мне сейчас, что она получила фотографии мертвого Орхана. К сожалению, это Орхан убит", — сказал РИА Новости журналист Максим Шевченко. Он также отметил, что ЦАР — это очень опасная страна. "Там идет гражданская война, в которой жизнь человека вообще ничего не стоит", — сказал Шевченко.

В миссии ООН по ЦАР сообщили, что машина с телами журналистов была найдена примерно в тридцати километрах от города Сибю, в префектуре Кемо. Тела со множеством пулевых ранений находились в автомобиле.

Орхан Джемаль, 1966 года рождения, российский журналист, сын общественного деятеля Гейдара Джемаля. Работал в "Новой газете", "Версии", в "Русском Newsweek", был в горячих точках — на Северном Кавказе, в Афганистане, Ираке. Издал книгу "Хроники пятидневной войны". Александр Расторгуев — кинорежиссер-документалист, ему было 47 лет.