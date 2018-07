В парке "Коломенское" состоится "Пикник" "Афиши"

В субботу, 4 августа, в московском музее-заповеднике "Коломенское" состоится один из крупнейших столичных музыкальных фестивалей "Пикник "Афиши", на котором выступят более двадцати артистов из разных стран. Одни из главных звезд нынешнего "Пикника" – Земфира, Дельфин, австралийцы King Gizzard & The Lizard Wizard, канадцы Arcade Fire и шотландцы Belle&Sebastian.

Если Земфира этим летом уже дала несколько концертов, то привоз канадского инди-поп-оркестра Arcade Fire и австралийской психоделической группы King Gizzard & The Lizard Wizard – настоящее достижение организаторов "Пикника "Афиши". До недавнего времени казалось, что увидеть столь масштабные музыкальные коллективы в нашей стране – практически невозможное задача.

Помимо зарубежных стадионных звезд, в "Коломенском" выступят более скромные, но не менее яркие музыканты – шотландский инди-поп-коллектив Belle & Sebastian, чей пик популярности пришелся на 1990-е, задорные австралийские панки Amyl and the Sniffers, романтичные бельгийцы Oscar and the Wolf, чувственная шведская певица Skott, техничный рэпео из Бруклина Joey Bada$$.

Отечественную независимую сцену представят Дельфин, молодежная хит-мейкерша Монеточка, умный и серьезный электронный коллектив "Аигел", кумир подростков, рэпер Pharaoh, актуальное инди с девушками-вокалистками от группы "Комсомольск", рок-герои нового поколения "Пасош", хип-хопер новой школы Flesh, джазовое трио Даниила Никитина 21 pm и другие.

Помимо музыки гостей фестиваля ждут встречи с блогерами и мастер-классы по фотографии, выступления стенд-аперов, разнообразный фудкорт и многое другое.

В разные годы на "Пикнике "Афиши" выступали Blur, Jamiroquai, "Ленинград", MGMT, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, "Мумий Тролль" и другие звезды отечественной и мировой сцены. Фестиваль состоится 4 августа в "Коломенском", начало в 12:00.