Пропавший в Нижнем Новгороде корреспондент "АиФ" найден мертвым

Журналист издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев, пропавший 21 июля, найден мертвым.

Как передает ТАСС, об этом объявила нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь", которая занималась его поисками.

В "Аргументах и фактах" не располагают официальной информацией о гибели своего сотрудника. Последний раз его видели 21 июля, когда он выходил из здания местной гостиницы "Шератон". После этого он на связь больше не выходил.

В Следственном комитете России по Нижегородской области отказались от комментариев, подчеркнув, что нужно провести необходимые экспертизы. Ранее сообщалось о том, что 27 июля следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста.

23 июля в городе было обнаружено тело другого журналиста – сотрудника ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, чье тело было найдено в районе Казанской набережной с признаками насильственной смерти.