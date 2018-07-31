В последнем матче тура "Крылья Советов" и ЦСКА голов не забили

В Самаре матчем между местным клубом "Крылья Советов" и московским ЦСКА завершился первый тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Игра прошла при аншлаге на стадионе "Самара-Арена". На двоих команды нанесли 15 ударов (9 против 6 в пользу ЦСКА), шесть из которых пришлись в створ ворот (4 против 2). Мячом при этом больше владели хозяева – 55% на 45%.

В следующем туре "Крылья Советов" примут "Оренбург", ЦСКА встретится с "Ростовом".