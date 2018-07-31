Возле Мачу-Пикчу столкнулись два туристических поезда: есть пострадавшие

В Перу спасатели работают на месте столкновения двух туристических поездов, которые следовали к популярной достопримечательности — древнего города инков Мачу-Пикчу. В результате железнодорожной аварии составы получили серьезные повреждения. Сообщается о пяти пострадавших.

Как передает РИА Новости, один из поездов задержался из-за протестов местных жителей, перекрывших пути. В результате в него врезался следующий состав. Оба состава следовали в Мачу-Пикчу из другого города с древнейшей историей — Куско (по легенде, основателем города является первый Инка Манко Капак).

Мачу-Пикчу с 1983 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году город был удостоен звания нового Чуда света.