Антон Шипулин: пока сам не знаю, продолжу ли карьеру

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что на данный момент сам не определился с продолжением профессиональной карьеры. Об этом 30-летний спортсмен рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram.

Напомним, что прошлом сезоне Шипулин страдал мононуклеозом (вирусное заболевание), которым переболел не менее четырех раз. После окончания сезона врачи порекомендовали российскому спортсмену взять полугодичную паузу.

Как подчеркнул Шипулин в видео, пока что он сам не знает, продолжит ли профессиональную карьеру. И добавил, что решение затягивается из-за прошлых проблем со здоровьем и будет принято в середине осени.