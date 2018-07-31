Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА

Агент защитника московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в другой клуб. По его словам, футболист не покинет команду.

Ранее сообщалось, что 27-летним защитником сборной России интересуются испанский "Атлетико" и итальянский "Наполи".

"Марио не покинет ЦСКА, — сказал агент, которого цитирует Чемпионат.com. — Это его желание, он никуда не уходит".