В США уничтожили межконтинентальную ракету из-за сбоя в полете

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США завершился неудачей.

Как передает ТАСС, по сообщению пресс-службы Командования глобального удара ВВС, по соображениям безопасности ракета была уничтожена во время полета над Тихим океаном.

Она была запущена ранним утром 31 июля с авиационной базы авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Она должна была поразить цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Во время полета в работе Minuteman III были обнаружены отклонения от нормальной работы и в 04:42 (14:42 мск) на ракету был отправлен сигнал о самоуничтожении. При этом межконтинентальная баллистическая ракета не была оснащена боеголовкой.

Создана комиссия, которая проведет расследование неудачного запуска.