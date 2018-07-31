Лавров: в России обеспокоены происходящими в Армении арестами политиков

Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, такие действия новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников. Глава МИД также напомнил, что именно Россия поддержала Армению в минуты политического кризиса и приветствовала компромисс, к которому пришли стороны.

"Когда в Армении был кризис, мы с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение по кризису найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий, и надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего, новое руководство Армении и власти будут и далее продвигать подходы и укреплять национальное согласие. Но события последних дней нарушают такой позитивный настрой", — заявил Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Обвинения против него выдвинуты в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года (в то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении). Однако чуть позже Хачатуров был отпущен под залог. Сам он свою вину не признает.

В этот же день был арестован бывший президент республики Роберт Кочарян. Его обвиняются в насильственном свержении конституционного строя в рамках того же уголовного дела о разгоне акций протеста в 2008 году.