Тренер ЦСКА Гончаренко не исключил возможности новых трансферов

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил, что команду до закрытия летнего трансферного окна могут пополнить новички. Кроме того, наставник армейцев отметил, что ЦСКА приобретает опыт и становится лучше.

В последнем матче стартового тура чемпионата России по футболу ЦСКА на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0.

"Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, — сказал Гончаренко, которого цитирует пресс-служба армейцев. — Мы становимся лучше, нельзя не отметить уровень старания и желания молодых. Что касается приобретений – трансферное окно открыто, поэтому все может быть".