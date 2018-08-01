Столица Венесуэлы осталась без света

Министр электроэнергетики Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес заявил, что из-за повреждения кабелей в столице страны Каракасе возникли перебои в подаче электроэнергии.

По его словам, согласно данным Боливарианской службы разведки, энергоавария произошла из-за того, что были перерезаны контрольные кабели трансформаторов, передает ТАСС. Министр отметил, что ремонтные работы продолжаются, электроснабжение города практически полностью восстановлено.

В то же время, ранее представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения неоднократно заявляли, что участившиеся случаи масштабных перебоев с подачей электроэнергии связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не с саботажем, о котором говорят власти.