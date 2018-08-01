Трагедия в ЦАР: портрет погибших журналистов

Судьба всех троих журналистов была непростой, и каждый был известен коллегам. Подробнее о Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале — в репортаже Георгия Подгорного.

Орхан Джемаль видел войну в Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии. В 2008 году он был награжден медалью "За принуждение к миру 2008" за участие в военных действиях в Южной Осетии. Три года спустя был серьезно ранен в ливийском Триполи. Джемаль с 1995 года работал во многих изданиях — "Вечерняя Москва", "Независимая газета", "Новая газета" и не только. Он один из создателей "Мусульманского союза журналистов России".

Режиссер Александр Расторгуев — выпускник Государственной академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Много времени посвятил телевидению, работал на телеканалах ГТРК "Дон", НТВ. Позже всерьез занялся документальными фильмами, коллеги называют его ведущим режиссером в этом жанре. Среди его главных работ: "Чистый четверг", "Жар нежных", "Я тебя люблю". Последний фильм Расторгуев поставил совместно с оператором Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым.

Кирилл Радченко — российский телеоператор и фотограф. Принимал участие в съемках нескольких документальных фильмов. Работал в информационном агентстве Anna-news, а также в различных студиях. Ему было 33 года. Он только начинал свою карьеру в кино, коллеги называют его работящим, молчаливым, надежным, выносливым. Человеком, который горел профессией.

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