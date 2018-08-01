Центрально-Африканская республика: горячая точка, обагренная кровью

Центрально-Африканская республика, куда журналисты отправились на съемки — одно из самых опасных мест Африки. Почему бывшая колония Франции находится в состоянии политической, демографической и экономической катастрофы, и почему там постоянно убивают приезжих?

58 лет истории. И практически ни одного десятилетия без конфликтов. После обретения независимости от французов и провозглашения Центрально-Африканской Республики, страна от внутренних распрей отказаться не смогла. Моду задал полковник Жан-Бедаль Бокасса с его первым военным переворотом – себя он провозгласил императором, хотя реальным правителем в стране стала коррупция. Его на посту сменил его же предшественник – Давид Дако. Он в ходе бескровного переворота уступил кресло генералу Колингбою. И такая череда переворотов и контрпереворотов перешла в 21 век.

"Несколько лет назад там началась гражданская война между югом – христианами и севером – мусульманами. Многие погибли, многие бежали. В столице было самопровозглашенное правительство, которое было изгнано. Проведены президентские выборы, парламентские. Власти абсолютно законные", — отметил Сергей Филатов, обозреватель журнала "Международная жизнь".

Однако внутренний конфликт не улажен – столкновения между последователями мусульманской коалиции Селека и христианами из Антибалака продолжаются. Власти ЦАР, желая стабилизировать обстановку, обратились за помощью к международному сообществу – ООН 4 года назад прислали миротворцев в числе 10 тысяч военнослужащих. Которые стали постоянными объектами для нападения наряду с представителями религиозных течений. Столкновения продолжаются даже в столице.

Нестабильность в столице Банги достигла своего апогея 1 мая, когда боевики одной из вооруженных преступных групп, совершили нападение на католическую церковь. В результате нападения был убит известный религиозный деятель и борец за мир аббат Альберт Тонгумале Баба и еще девять гражданских лиц, которые находились в церкви.

Ответом стал всплеск насилия в отношении мусульман, в ходе которого было разрушено несколько мечетей, убито, по меньшей мере, трое гражданских лиц из числа мусульман и разграблены магазины и дома мусульман. В тот день, по оценкам, в общей сложности 22 человека были убиты и 185 получили ранения.

Действующий президент Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к Москве. В частности — речь о подготовке российскими специалистами квалифицированных бойцов армии республики.

С ведома Комитета Совбеза ООН 2127 в республику командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны. Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР.