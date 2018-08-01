В Мексике разбился самолет Embraer 190

В Мексике разбился пассажирский самолет Embraer 190. Об этом сообщила авиакомпания Aeromexico в своем Twitter. Известно, что самолет разбился через пять минут после взлета в штате Дуранго. Информация о количестве жертв сейчас устанавливается. Предположительно, на борту находилось около ста человек, уточняет телеканал "Россия 24".

Как сообщил губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро, на борту разбившегося самолета находились не менее 80 человек. При этом он не уточнил информацию о числе погибших или пострадавших, хотя отметил, что возникший после падения борта пожар удалось взять под контроль, передает ТАСС.