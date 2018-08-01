Крушение Embraer 190 в Мексике: погибших нет

Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро сообщил в своем Twitter, что крушение самолета мексиканской авиакомпании Aeromexican не привело к человеческим жертвам, хотя более 80 из находившихся на борту людей получили травмы.

По уточненным данным, на борту пассажирского Embraer 190 был 101 человек – 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Направлявшийся в Мехико самолет упал при взлете в сложных погодных условиях из аэропорта Дуранго, напоминает ТАСС.

По данным находящихся на месте происшествия журналистов, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно, передает РИА Новости. В настоящее время на месте крушения находится часть кабинета штата.