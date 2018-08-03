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Археология и история 1 час назад
Сотня могил и тяжелые римские деньги: третий сезон раскопок в этрусском Вульчи
Раскопки этрусского некрополя в Вульчи – единственный археологический «сериал», за которым мы следим буквально с «пилотной серии», с марта 2016 года. В нашем первом материале, «Юная княжна и золотые скарабеи: первые находки в этрусской гробнице в Вульчи», – мы рассказали, как грустные обстоятельства привели к феноменальному открытию: невзрачный участок возле билетных касс Археологического парка Вульчи оказался древнейшей, ранее неизвестной и практически нетронутой частью обширного городского некрополя, считавшегося изученным вдоль и поперек.
«Мы понятия не имели, что на этом участке могут быть захоронения», — говорили тогда сотрудники Археопарка. И мало кто верил, что найденная тогда «Гробница золотого скарабея» станет началом грандиозной археологической эпопеи, растянувшейся уже на три сезона с ожидаемым продолжением.
Первые два года археологи, и мы вслед за ними, сообщали о каждой находке, способной заинтересовать широкую публику – как правило, речь шла о гробницах этрусской знати с богатыми погребальными дарами. Так ученые привлекли к раскопкам государственное и частное финансирование, организовали несколько масштабных выставок, подогрели интерес туристов к Вульчи и к этрусской теме в целом.
- Март 2016. «Юная княжна и золотые скарабеи: первые находки в этрусской гробнице в Вульчи».
- Сентябрь 2016. «Археологи нашли родственницу этрусской "княжны"».
- Октябрь 2016. «Археологическая эпопея в Вульчи: за месяц найдено еще 17 этрусских захоронений».
- Октябрь 2016. «Копье и бритва: в Вульчи нашли могилу знатного этруска».
- Ноябрь 2016. «И снова Вульчи: археологи нашли богатое захоронение этрусского аристократа».
- Ноябрь 2017. «Второй сезон, новые находки: в этрусском Вульчи нашли еще одно богатое захоронение».
Однако главная ценность открытия всегда оставалась немного за кадром:
«Количество захоронений на таком небольшом участке поражает воображение. Артефакты, найденные в могилах, очень разнообразны и представляют всю историю этрусской цивилизации, от первых до последних дней», — говорила в 2016 году Альфонсина Руссо (Alfonsina Russo), куратор этрусских исследований в итальянском Министерстве по культуре и туризму. В первый же год раскопок здесь нашли больше этрусских захоронений, чем за последние десятилетия на всей территории древней Этрурии.
Казалось бы, время масштабных открытий давно позади: этрусские города и их некрополи были обнаружены и исследованы предыдущими поколениями археологов. Однако Поджетто Менгарелли – так назвали древнейший участок некрополя в Вульчи – оказался почти нетронутым. Это значит, что современные ученые получили прямой доступ к многовековой истории одной из самых загадочных цивилизаций Европы: богатейший генетический материал (происхождение этрусков, напомним, не установлено до сих пор), артефакты в неискаженном археологическом контексте, возможность восстановить культурные, торговые, политические связи этрусских городов, преемственность ритуалов и традиций на протяжении всего времени существования этого удивительного народа.
«Большинство известных нам этрусских артефактов в свое время были вырваны из исторического контекста, который уже невозможно восстановить», — говорила Руссо, подчеркивая уникальную особенность Поджетто Менгарелли: здесь сохранилось всё.
Возможно, именно по этой причине к 2018 году новости из Вульчи почти иссякли при постоянно растущем количестве находок. Сообщения о новых открытиях изредка появляются в местной прессе, но ученые явно стараются оградить Вульчи от избыточного внимания публики и охотников за сокровищами.
Этим летом одна из трех новостей о Вульчи касалась очередного скандала с томбароли, расхитителями гробниц: неизвестные пробрались на раскоп американских археологов из Университета Дьюка и, в поисках могил или ценных артефактов, варварски «поработали» там киркой. Злоумышленников так и не поймали.
Но есть и хорошие новости, обе – с раскопок «участка возле билетных касс», Поджетто Менгарелли. В середине лета археологи обнаружили здесь сотое по счету захоронение. К сожалению, могильные воры добрались до него раньше ученых, однако кое-что сохранилось: погребальная урна, несмотря на отсутствие крышки, позволила датировать захоронение серединой VIII века до нашей эры. Таким образом, эта могила – одна из древнейших на территории некрополя, она относится к поздней виллановианской культуре, предшествовавшей зарождению этрусской цивилизации. Для «юбилейной» находки № 100 – весьма символично.
Захоронение № 99 оказалось моложе, но несравнимо богаче по количеству артефактов. В нетронутом погребении III века до н.э. обнаружили останки двух молодых мужчин и погребальный набор из 13 прекрасно сохранившихся предметов: 12 керамических сосудов всевозможных форм и размеров, а также один железный наконечник копья.
Вульчи. Керамика из захоронения № 99. Фото: Etruria Oggi
Третья новость с раскопок некрополя Поджетто Менгарелли касается находки, которую археологи назвали «исключительной». Речь идет о римских монетах III века до нашей эры, обнаруженных при раскопках двойного захоронения.
15 крупных бронзовых монет были некогда сложены в кожаный кошель и оставлены на надгробной плите вместе с железным скребком для тела и разнообразной погребальной керамикой. Современные нумизматы называют такие монеты Aes Grave, «тяжелая бронза» — вес некоторых экземпляров доходит почти до 300 грамм. Это самые древние бронзовые деньги Рима, часть первого выпуска – когда монеты еще отливали, а не чеканили. На аверсе найденных в Вульчи монет изображен Двуликий Янус (Janus Bifrons), символизирующий переход из царства живых в царство мертвых, на реверсе – нос галеры. На заглавном фото – крупный план подобной монеты с других раскопок, не из Вульчи.
Бронзовые Aes Grave, найденные в Вульчи. Фото: Etruria Oggi
Примечательно, что изображение носовой части боевого корабля появилось на aes grave после победы Рима в Первой Пунической войне, то есть после 241 года до нашей эры. Известно также, что римляне покорили Вульчи раньше, в 280 году до н.э.: запись об этом событии – единственное письменное упоминание Вульчи в римских источниках.
Еще один aes grave археологи обнаружили в самом захоронении: бронзовая монета лежала на левом плече одного из погребенных мужчин, рядом с бронзовой застежкой. В изголовье был найден железный наконечник копья – ученые предположили, что этот предмет мог быть причиной смерти мужчины. Погребальные дары не удостоились отдельного перечисления: это керамика и некие железные артефакты.
Останки мужчины с бронзовой монетой. Фото: Etruria Oggi
Второй человек из двойного погребения был кремирован, а его прах обернут тканью, скрепленной бронзовой застежкой – ее обнаружили здесь же, и она почти идентична застежке, найденной на первом мужчине. Из погребальных даров в общей камере двойного захоронения археологи особо упомянули небольшую округлую пиксиду (шкатулку) со свинцовой крышкой.
Погребальные дары, найденные в общей камере двойного погребения. Фото: Etruria Oggi
Карло Кази (Carlo Casi), научный руководитель Фонда Вульчи, так прокомментировал ценность находки: «Мы обнаружили уже больше 100 захоронений VIII – II веков до нашей эры. Однако археологический контекст именно этого погребения вызывает у нас особый интерес, поскольку позволит больше узнать о переходном периоде от этрусской к римской цивилизации после покорения Вульчи Римом в 280 году до нашей эры».
К слову, рекомендуем прочесть наш материал по этой теме: «Этруски и Рим: гордость и ненависть двух цивилизаций в одном невероятном археологическом открытии».
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