Трамп: стена на границе США с Мексикой уже возводится

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с активистами Республиканской партии заявил, что американская администрация стремится максимально обезопасить границы страны, и одним из элементов этой программы стало возведение стены на границе с Мексикой, элементы которой уже сооружаются.

Глава американской администрации отметил, что многие не знают о том, что строительство стены уже начато. При том, что на эти цели ассигновано 1,6 миллиарда долларов и большие участки стены уже сооружаются, необходимы дополнительные средства. По словам президента США, возможно, ему придется пойти на достаточно радикальные меры для того, чтобы добиться выделения дополнительных средств на этот проект.

Ранее сообщалось, что в конце марта текущего года Дональд Трамп утвердил бюджет в размере 1,3 триллиона долларов на остаток 2018 финансового года, в рамках которого на усиление пограничного контроля выделено всего 1,6 миллиарда долларов, напоминает ТАСС.

Стена на границе США с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, который неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит южный сосед США, хотя власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. В начале 2018 года президент США запросил у конгресса 18 миллиардов долларов на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Предполагалось, что эти средства пойдут, в частности, на возведение 508,6 километра дополнительных ограждений и укрепление 655 километров уже существующих.