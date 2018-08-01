ЧП в Хабаровском крае: Су-34 выкатился за пределы ВПП

По информации пресс-службы Восточного военного округа, в Хабаровском крае на аэродроме Хурба истребитель-бомбардировщик Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, техника не повреждена.

Инцидент произошел во вторник, 31 июля, но о нем стало известно только день спустя, передает ТАСС. По уточненным данным, самолет выкатился за пределы ВПП при посадке, Су-34 выполнял штатные учебные полеты. Причиной инцидента мог стать отказ тормозного парашюта, сообщает "Интерфакс".