Парламентские выборы в Зимбабве: идет подсчет голосов

В Зимбабве на выборах в парламент лидирует правящая партия "Зимбабвийский Африканский национальный союз". Она получает примерно 36 мест. Это предварительные данные обработки голосов, их публикует издание "Блумберг".

На втором месте — оппозиционное "Движение за демократические перемены" Нельсона Чамизы, оно займет 11 мест. При этом предварительные результаты президентских выборов пока не приводятся. Основная борьба за пост лидера страны развернулась между нынешним главой Эммерсоном Мнангагвой и Нельсоном Чамизой.

Выборы в Зимбабве прошли 30 июля — впервые за всю историю страны в них не участвовал Роберт Мугабе, правивший почти 40 лет. Официальные данные избирком обещал предоставить до 4 августа, сообщает телеканал "Россия 24".