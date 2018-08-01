Трамп продолжает давить на Китай

США намерены ввести пошлины в 25 процентов на импорт китайских товаров. Об этом сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на источник. Ранее администрация Дональда Трампа сообщала о 10 процентах, позже, похоже, сочли эти меры слишком мягкими.

Пока что список хоть и широкий, но ограниченный — там 818 наименований. Тем не менее, американский лидер не раз грозился обложить тарифами весь импорт из КНР, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный Пекин считает, что Вашингтон нарушает правила торговли и развязывает самую масштабную торговую войну в истории экономических отношений государств.