Демилитаризация Сирии: боевики продолжают покидать захваченные города

Боевики так называемой Сирийской свободной армии, продолжают покидать ранее занятные ими населенные пункты. Этот процесс сейчас происходит повсеместно, в том числе, и в самом юго-западном регионе Сирии, провинции Эль-Кунейтра, на границе с Израилем у подножия Голанских высот.

После достижения договорённости с боевиками в результате переговоров, которые вели российские офицеры центра по примирению враждующих сторон в окрестности города Уфания, прибыли автобусы, чтобы перевезти тех представителей незаконный вооруженных формирований, кто отказался воспользоваться амнистией и перейти на сторону официального Дамаска, на север страны в провинцию Идлиб. Боевики выходят вместе с семьями. На данный момент в зоне боевиков находятся шесть автобусов, два автобуса прибыло для досмотра. Предварительное количество боевиков и членов их семей оценивается до 300 человек.

На так называемой "нейтралке" колонну встречают российские военные полицейские. В их задачи входит обеспечение безопасности и досмотр выезжающих боевиков. Им помогают и сирийские военные. С собой каждому взрослому мужчине разрешено вывезти по одному автомату и максимум три снаряжённых магазина. Полевым командирам разрешают оставить еще и пистолет.

Но далеко не все боевики, что покидают эту территорию, столь дисциплинированы. Несмотря на то, что условия выхода были озвучены им заранее, при досмотре у выезжающих были обнаружены патроны, в количестве сверх разрешённой нормы, гранаты и даже пулемет. Теперь боевикам предстоит проехать почти через всю страну с юга – на север, несколько сотен километров, под конвоем сирийских военных.