ДТП в Ростовской области унесло жизни 2 человек

В Чертковском районе Ростовской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика "КамАЗ" погибли два человека, еще двое получили травмы.

Трагический инцидент произошел на 791-м километре автодороги М4 "Дон", сообщает ТАСС. Грузовик с прицепом столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. По данным правоохранителей, в момент столкновения "КамАЗ" находился на обочине из-за неисправности.