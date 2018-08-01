В США вновь запретили публикации схем сборки оружия, распечатанного на 3D-принтере

Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал инструкцию по сборке оружия на 3D-принтере. Как сообщает газета New York Times, решение вынес окружной судья. С этой информацией уже ознакомился президент Дональд Трамп, который ранее разрешил компании "Дефенс Дистрибьютер" публиковать такие схемы.

Официально в сеть чертежи должны были попасть сегодня, но накануне произошла крупная утечка в интернет, в итоге около миллиона пользователей скачали схемы. А ранее прокуроры десяти штатов подали иск из-за разрешения на публикацию.

Успешное испытание первой модели такого оружия впервые прошло в 2013 году, напоминает телеканал "Россия 24" . Тогда же чертежи появились в свободном доступе, однако администрация Барака Обамы потребовала их уничтожить. Всё дело в том, что 3D-оружие изготавливается из специального пластика, то есть, его не распознаёт металлоискатель. Также, его не нужно ставить на учёт, что может привести к бесконтрольному обороту.