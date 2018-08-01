Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг представительного турнира в Вашингтоне. В своем первом матче россиянин смог преодолеть сопротивление Йосуке Ватануки из Японии. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу Медведева.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Напомним, что призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет чуть менее 2 миллионов долларов.

Днем ранее россияне Михаил Южный и Евгений Донской не смогли выйти во второй круг и покинули соревнования.