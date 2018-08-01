Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Инцидент случился на 791 километре автодороги М-4 "Дон". Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, есть жертвы.

"КамАЗ", который двигался в сторону Ростова-на-Дону, съехал на обочину в связи с технической неисправностью. Там он попытался остановиться. В это время водитель "Фольксваген транпортер", двигаясь в попутном направлении, в него врезался. Погибли шесть человек, двое с травмами были доставлены в больницу, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о гибели двух человек в этом дорожном инциденте. В настоящий момент проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.