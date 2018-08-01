International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" справился с "Реалом"

В рамках Международного кубка чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" встречался с испанским "Реалом". Игра состоялась в Майами. Все главные события в этом матче произошли в первом тайме, когда были забиты три мяча. Победу праздновала команда Жозе Моуринью со счетом 2:1.

На 18-й минуте матча Алексис Санчес вывел "Манчестер" вперед. Следом Андер Эррера удвоил преимущество манкунианцев. Уже в добавленное к первому тайму время Карим Бензема отыграл один гол.

После перерыва футболисты обеих команд отличиться не смогли. В двух других встречах дня английский "Тоттенхэм" оказался сильнее итальянского "Милана" со счетом 1:0, а "Рома" обыграла "Барселону" 4:2.