Борцов с коррупцией из ФСБ арестовали за мошенничество

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) арестовал двух фигурантов дела об особо крупном мошенничестве, являющихся сотрудниками Управления "М" ФСБ России.

Как пишет "Коммерсант", это сотрудники управления "М" (осуществляет надзор за деятельностью правоохранительных органов): майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков. В их отношении возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

По данным СКР, еще в 2016 году оба контрразведчика были задействованы в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком "На Остаповской". В результате они завладели активами на 2,3 миллиона рублей.

При этом Никитюк и Струков в последние годы участвовали почти во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН. Так, они вели оперативную разработку осужденного за мошенничество экс-главы ведомства Александра Реймера и находящегося под арестом по обвинению в особо крупной растрате и получении взятки бывшего замдиректора службы Олега Коршунова.